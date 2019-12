Тенис Двукратна шампионка в Мелбърн пропуска Australian Open? 12 декември 2019 | 14:26 - Обновена 0



копирано

Бившата №1 в света и двукратна шампионка на Australian Open Виктория Азаренка, по всичко личи, ще пропусне турнира от “Големия шлем” в Мелбърн, който започва на 20 януари. 30-годишната беларускиня не фигурира в първоначалния списък с участничките в основната схема.





Азаренка е единствената представителка на Топ 100, която не е заявила участие в надпреварата. Беларускинята в момента е №50 в ранглистата на WTA. Тя не се е записала за участие в нито един от януарските турнири преди Откритото първенство на Австралия. The initial cutoff for the Australian Open women's field is at exactly 100. Everyone is entered – except, notably, Victoria Azarenka (who hasn't entered anything in Australia).

Next in would presumably be Coco Vandeweghe, whose protected ranking is 100. — Tennis.Life (@tennislifenews) December 11, 2019 Шампионката в Мелбърн през 2012 и 2013 година за последно игра на US Open, където загуби в първия кръг от сънародничката си Арина Сабаленка.



През декември 2016 година Азаренка роди момченце. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 251

1