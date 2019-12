Лека атлетика Михамбо атакува 7-те метра и в зала 12 декември 2019 | 13:29 - Обновена 0



Това лято тя спечели световната титла в Доха на открито със 7.30 метра. Германката ще стартира и в спринта на 60 метра в Карлсруе на 31 януари.



View this post on Instagram A post shared by Malaika Mihambo (@mali.mihambo) on Dec 7, 2019 at 9:24am PST Дафне Схипърс също е потвърдила участие в Берлин. Именно на тази писта тя изравни рекорда на Холандия на 60 метра от 7.00 секунди през 2016 г.



Памела Дюткевич пропусна сезона на открито заради контузия, но 28-годишната германка ще се завърне към състезанията с 60 м/пр в зала.

