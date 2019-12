Бокс Поветкин подкрепи Русия за отстраняването от Токио 12 декември 2019 | 13:16 0



"Олимпийските игри са за спортистите - коментира бившият световен шампион в тежка категория. - Те дълго време са се готвели. Alexander Povetkin: training camp in Chekhov is in full action #PovetkinHunter @MatchroomBoxing @SkySportsBoxing @DAZN_USA pic.twitter.com/Vk2watJ45e — World of Boxing Promotions (@worldofbox) November 21, 2019 Това е най-голямото нещо в техния живот. И сега отново несправедливо ни отнеха тази възможност. Всеки спортист и боксьор трябва сам да реши дали да участва под неутрален флаг. Какво бих направил аз? Няма да отида под неутрален флаг."

