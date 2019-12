Бокс Дешон Уебстър: Тервел, бъди готов (видео) 12 декември 2019 | 12:32 - Обновена 0



Америкенският боксьор Дешон Уебстър пусна завладяващо видео преди мача си с Тервел Пулев . Двамата се срещат на 14 декември в Колодрума. Утре от 18 часа Уебстър и Пулев ще проведат съвместна тренировка в PLOVDIV PLAZA мол. Пак там, но в петък от 16,00 часа ще е кантарът преди двубоя. Дешон Уебстър предупреди Тервел Пулев: "Тервел, бъди готов! Дойдох в Пловдив, за да ти отнема пояса." Видео от 4К Студио (Пловдив) Around Plovdiv with Tervel Pulev :: 4K Studio from 4K Studio on Vimeo. Around Plovdiv with Tervel Pulev :: 4K Studio from 4K Studio on Vimeo.

