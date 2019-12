Тенис Багдатис влезе в екипа на Свитолина 12 декември 2019 | 11:29 - Обновена 0



I am so glad to announce the next chapter of my life and look forward to Coaching a great athlete and super tennis player #No.6 ranked WTA player Elina Svitolina, working along side Andre Bettles! I want to thank Elina for putting her trust in me. Lets do this! Bring it on 2020. pic.twitter.com/RghOMecRz7 — Marcos Baghdatis (@marcosbaghdatis) December 11, 2019

Маркос Багдатис влезе в екипа на Елина Свитолина. 34-годишният кипърски тенисист сложи край на кариерата си като играч тази година. Последният му мач бе през юли на “Уимбълдън”, където загуби във втория кръг. Най-големият му успех бе финалът на Откритото първенство на Австралия през 2006 г. Багдатис ще помага на украинката, но тя ще продължи да работи с Андрю Бетълс, който е нейн треньор от 2017 г.Свитолина завърши сезона като номер 6 в света. През 2019 г. 25-годишната украинка не успя да спечели титла за първи път от седем години. Тя обаче постигна силни резултати на турнирите от Големия шлем, като игра полуфинал на "Уимбълдън" и на US Open."Много съм щастлива да обявя, че Маркос ще е част от отбора ми, сподели Елина. - С неговия опит, съм сигурна, че той ще допринесе за развитието ми."

