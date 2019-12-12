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Волейбол

Георги Сеганов и Халкбанк с втора загуба в Шампионската лига (снимки)

12 декември 2019 | 11:16 - Обновена
Георги Сеганов и Халкбанк с втора загуба в Шампионската лига (снимки)
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Националът Георги Сеганов и неговият Халкбанк (Анкара) допуснаха втора поредна загуба в Група С на Шампионската лига.

Разпределителят и съотборниците му паднаха като гост от полския Ястрежебски Венгел (Ястжембие Здруй) с 0:3 (17:25, 17:25, 21:25) в мач от втория кръг, кйто се игра пред 2269 зрители в “Хала Видовисково Спортова”.

Георги Сеганов игра цал мач за Халкбанк и завърши мача с 2 точки (2 блока). Метин Той стана най-резултатен за турския тим с 13 точки (1 ас, 2 блока, 38% ефективност в атака).

За водения от селекционера на Сърбия Слободан Ковач тим на Ястрежебски Венгел най-резултатни станаха Кристиан Фром (4 аса, 1 блок, 45% ефективност в атака, 24% перфектно и 47% позитивно посрещане) и Якуб Буцки (3 блока, 48% ефективност в атака) с по 14 точки.

Михал Шалаха добави 12 точки (1 ас, 2 блока, 75% ефективност в атака).

ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ, ЯСТЖЕМБИЕ ЗДРУЙ (ПОЛША) - ХАЛКБАНК, АНКАРА (ТУРЦИЯ) 3:0 (25:17, 25:17, 25:21)
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Лукаш Кампа 3, Якуб Буцки 14, Кристиан Фром 14, Томаш Форнал 8, Грейъм Виграс 7, Михал Шалаха 12 - Якуб Попивчак-либеро (Давид Конарски, Павел Русек-либеро, Доминик Деповски, Давид Грушчински, Пьотър Хайн)
Старши треньор: СЛОБАДАН КОВАЧ
ХАЛКБАНК: ГЕОРГИ СЕГАНОВ 2, Метин Той 13, Дмитрий Бахов 2, Гьокхан Гьокгоз 1, Фуркан Айдън 1, Хакъ Чапкъноолу 5 - Хасан Йешълбудак-либеро (Абдулах Джам 7, Волкан Дьоне-либеро, Ефе Байрам 8, Оркун Ергюн)
Старши треньор: ТАНЕР АТЪК.


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                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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