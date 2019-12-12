Георги Сеганов и Халкбанк с втора загуба в Шампионската лига (снимки)

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Волейбол
Националът Георги Сеганов и неговият Халкбанк (Анкара) допуснаха втора поредна загуба в Група С на Шампионската лига.
Разпределителят и съотборниците му паднаха като гост от полския Ястрежебски Венгел (Ястжембие Здруй) с 0:3 (17:25, 17:25, 21:25) в мач от втория кръг, кйто се игра пред 2269 зрители в “Хала Видовисково Спортова”.
Георги Сеганов игра цал мач за Халкбанк и завърши мача с 2 точки (2 блока). Метин Той стана най-резултатен за турския тим с 13 точки (1 ас, 2 блока, 38% ефективност в атака).
За водения от селекционера на Сърбия Слободан Ковач тим на Ястрежебски Венгел най-резултатни станаха Кристиан Фром (4 аса, 1 блок, 45% ефективност в атака, 24% перфектно и 47% позитивно посрещане) и Якуб Буцки (3 блока, 48% ефективност в атака) с по 14 точки.
Михал Шалаха добави 12 точки (1 ас, 2 блока, 75% ефективност в атака).
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ, ЯСТЖЕМБИЕ ЗДРУЙ (ПОЛША) - ХАЛКБАНК, АНКАРА (ТУРЦИЯ) 3:0 (25:17, 25:17, 25:21)
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Лукаш Кампа 3, Якуб Буцки 14, Кристиан Фром 14, Томаш Форнал 8, Грейъм Виграс 7, Михал Шалаха 12 - Якуб Попивчак-либеро (Давид Конарски, Павел Русек-либеро, Доминик Деповски, Давид Грушчински, Пьотър Хайн)
Старши треньор: СЛОБАДАН КОВАЧ
ХАЛКБАНК: ГЕОРГИ СЕГАНОВ 2, Метин Той 13, Дмитрий Бахов 2, Гьокхан Гьокгоз 1, Фуркан Айдън 1, Хакъ Чапкъноолу 5 - Хасан Йешълбудак-либеро (Абдулах Джам 7, Волкан Дьоне-либеро, Ефе Байрам 8, Оркун Ергюн)
Старши треньор: ТАНЕР АТЪК.
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