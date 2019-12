Лека атлетика МакНийл и Тука застават на старт в Лиевен 12 декември 2019 | 11:09 - Обновена 0



Световната шампионка от 2013 г. се изравни на четвърто място във вечната ранглиста на открито, а в зала има 7.76 секунди от 2016-а, с което заема 14-о място във вечната световна ранглиста под покрив. 28-годишната американка досега не е участвала на състезание в зала в Европа, а последното й участие под покрив е от 2016 г.



Тука има далеч по-богат състезателен опит в зала. Той участва на Европейското първенство в зала в Глазгоу тази зима. Състезателят от Босна и Херцеговина държи националните рекорди на страната си в зала и на открито на 800 метра (1:42.51 мин на открито, 1:46.33 мин в зала) и на 400 метра (46.15 сек на открито, 47.14 сек в зала).



View this post on Instagram A post shared by Amel Tuka (@ameltukaa) on Dec 5, 2019 at 1:33pm PST 28-годишният Тука постигна най-силния си резултат на 800 метра на открито през 2015 г., когато с 1:42.51 мин. спечели бронз на Световното първенство в Пекин. В Доха преди два месеца той спечели сребро с 1:43.47 мин. - втори най-силен резултат в кариерата му.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

