Златният порой в МЛБ не секва: $245 млн. за Рендон от ЛА Ейнджълс

Така в първите три дни от сбирката на босовете в Сан Диего агентът Скот Борас осигури на трима свои клиенти договори на обща стойност $814 млн. В понеделник Стивън Страсбърг преподписа с шампиона Вашингтон Нешънълс за 7 сезона срещу $245 млн., а във вторник Герит Коул получи 9 сезона в Ню Йорк Янкис срещу $324 млн.



Gerrit Cole: $324 million to Yankees

Stephen Strasburg: $245 million to Nationals

Anthony Rendon: $245 million to Angels



Scott Boras negotiated $814M from just 3 players pic.twitter.com/O1v1MOLR20 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2019

В сряда Рендон се присъедини към клуба на мултимилионерите с третата най-висока средна заплата във Висшата лига – $35 млн. на година, колкото ще взима и Страсбърг при столичани. По-високо средно възнаграждение имат само Коул ($36 млн.) и новият съотборник на Рендон при "ангелите" Майк Траут ($35,5 млн.).



29-годишният инфилдер вдигна драстично цената си през изминалия сезон, когато помогна на Вашингтон да стигне до първата си титла. В редовния сезон третият бейзмен батира средно .319 с 34 хоумръна и върховите в лигата 126 RBI, а в плейофите удари още .328 с 3 хоумръна и 15 RBI, включително по един хоумрън в мач №6 и мач №7 от Световните серии срещу Хюстън Астрос.





Angel in the infield.



Anthony Rendon reportedly agrees to 7-year, $245M deal with Los Angeles, per @JonHeyman. pic.twitter.com/zFzKrcA6BW — MLB (@MLB) December 12, 2019

През 2019 г. той игра за Нешънълс с едногодишен договор за $18,8 млн. През септември в. "Вашингтон Поуст" съобщи, че слъгърът е получил оферта от клуба за 7-годишна сделка на стойност около $215 млн., но е предпочел да стане свободен агент и да търси повече пари.



Избран под №6 в драфта през 2011 г., Антъни Рендон не е играл за друг отбор в МЛБ освен Вашингтон Нешънълс (2013-2019). И най-вероятно ще играе още само за Лос Анджелис Ейнджълс, тъй като в новия му договор има забранителна клауза за трансфери и няма клауза за предсрочно прекратяване.



