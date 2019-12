Тенис Избраха Ашли Барти за най-добра тенисистка през 2019-а 11 декември 2019 | 18:47 - Обновена 0



Tennis: The winners of the 2019 WTA Player Awards have been announced!



Player of the Year: Ash Barty

Newcomer of the Year: Bianca Andreescu

Most Improved Player: Sofia Kenin

Comeback Player: Belinda Bencic

‍ Doubles Team: Babos/Mladenovic pic.twitter.com/mPj0cv6OPV — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 11, 2019

Тя победи чешката тийнейджърка Маркета Вондрушова през юни, а в последствие стана и първата австралийка с първо място в ранглистата от 1976-а насам. Барти завърши с 57 победи за годината и това бе най-доброто постижение в WTA.

.@ashbarty won't soon forget her 2019 season, and she adds to her accolades as the WTA Player of the Year --> https://t.co/qnkBn0Tqac pic.twitter.com/qPIO6erZLj — WTA (@WTA) December 11, 2019 Бианка Андрееску бе обявена за най-добър новак в тенис тура, след като спечели откритото първенство на САЩ и стана първата канадка с трофей от турнири от Големия шлем на сингъл. Швейцарката Белинда Бенчич спечели приза за впечатляващо завръщане, след като стигна до топ 10. Австралийката Ашли Барти бе избрана за най-добра тенисистка за годината в професионалния тенис тур, след като спечели първата си титла от Големия шлем и стигна до челното място в ранглистата. 23-годишната Барти, която прекрати тенис кариерата си през 2014-а, стартира нова в крикета и се завърна две години по-късно, стана първата австралийка с трофей на "Ролан Гарос от 1973-а година.Тя победи чешката тийнейджърка Маркета Вондрушова през юни, а в последствие стана и първата австралийка с първо място в ранглистата от 1976-а насам. Барти завърши с 57 победи за годината и това бе най-доброто постижение в WTA.Бианка Андрееску бе обявена за най-добър новак в тенис тура, след като спечели откритото първенство на САЩ и стана първата канадка с трофей от турнири от Големия шлем на сингъл. Швейцарката Белинда Бенчич спечели приза за впечатляващо завръщане, след като стигна до топ 10.

