Джеко ще е титуляр срещу Волфсбергер, потвърди Фонсека

Наставникът на Рома Пауло Фонсека потвърди, че голмайсторът на тима Един Джеко ще започне като титуляр в утрешния мач срещу Волфсбергер от Лига Европа. Босненецът остана на скамейката за началото на дербито срещу Интер (0:0) миналия уикенд заради висока температура, но впоследствие се появи в игра през втората част.

“Един Джеко и Дженгиз Юндер ще започнат мача, но Александър Коларов и Пау Лопес - не. Когато имаме нужда от Алесандро Флоренци, тогава той ще играе. Това е валидно за всички футболисти в състава и решенията, които взимам. Мисля да направя ротации за мача и да дам почевка на 4-5-ма играчи. Мисля, че Джъстин Клуйверт ще е готов за срещата със СПАЛ 2013. Хавиер Пасторе тренира по специална програма и би трябвало да се завърне до няколко седмици, докато Браян Кристанте може да е на линия през януари”, заяви Фонсека на пресконференцията си преди двубоя.

Fonseca: “I think I will make changes – perhaps four or five players. It’s a crucial game and a tough one, but I have faith in my players. Dzeko will play, Cengiz will play - but Pau Lopez and Kolarov will not.”#ASRoma #RomaWAC pic.twitter.com/rLwY25hirU