Реал Мадрид платил недоговорен бонус на Ланс по трансфера на Варан

Бившият президент на Ланс Жерве Мартел разкри как от Реал Мадрид са се съгласили да изплатят на френския клуб бонус по трансфера на Рафаел Варан, който не е бил включен в договора между двете страни. Защитникът премина на "Сантиаго Бернабеу" през лятото на 2011 година за сумата от 10 млн. евро плюс бонуси.

"Зинедин Зидан и Жозе Моуриньо ми се бяха обадили. След това други отбори също ме потърсиха, но аз си спазвам думата. Трансферът стана за 10 млн. евро плюс бонуси. Те спечелиха Шампионската лига два поредни пъти и затова получихме бонуси. Третата година обаче нямаше предвиден бонус. Все пак реших да изпратя имейл на Реал: "Вижте, знам, че в договора пише, че…" Пратих го и оттам ни го изплатиха. Това е класа", сподели Мартел пред RMC Sport.

Той спомена и как е реагирал 18-годишният тогава защитник при обаждане на един от заинтересованите отбори. "На Варан му предстоеше кандидатстудентски изпит. Той ядеше сам и му казах, че един клуб ни се е обадил за него. "По обяд имам устен изпит, така че ще дам най-доброто от себе си и след това ще говорим", отвърна ми той", допълни Мартел.

