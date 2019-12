Пянич: Не е лесно да сме винаги брилянтни

Халфът на Ювентус Миралем Пянич заяви, че не е лесно тимът да е винаги брилянтен, след като “Старата госпожа” отстъпи първото място в Серия “А” на Интер

“Понякога става така, че не успяваме да спечелим трите точки, въпреки че това не бива да се случва. Досега се представяме добре, не трябва да сме негативни. Нужно е да намерим баланс. Не е лесно да сме винаги брилянтни. Говорихме си като отбор и дано да видим резултатите на терена. Вярваме в Маурицио Сари. Ние сме сплотен състав. Резултатите са добри, но треньорът иска повече. Все още имаме голям потенциал, който да разкрием. Искаме да спечелим първенството и трябва да се постараем повече”, коментира Пянич на пресконференцията преди тазвечершния двубой срещу Байер (Леверкузен) от Шампионската лига.

Miralem Pjanic admitted “it’s not easy to always be brilliant” as #Juventus are behind in the League and claimed they have “a lot of potential to express.” #SerieA #UCL #B04Juvehttps://t.co/ezAO7QvaG4 pic.twitter.com/5hAD0grMSH