Волейбол

Николай Николов: Ще се пробваме да победим Зенит

11 декември 2019 | 11:22
Николай Николов: Ще се пробваме да победим Зенит
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С обновен отбор Нефтохимик се изправя срещу Зенит Санкт Петербург в Европа. Ето какво мислят в Бургас за предстоящия двубой със сериозния съперник.

Левски - Нефтохимик 3:2@@@

"Искрата е доста голяма и това се знае от всички, играчите вътре, излизаме срещу сериозен отбор със сериозни имена, излизаме срещу отбор, който е с огромен бюджет. Ние ще се пробваме да победим, нека да си сверим часовниците, доволен съм, че младите момчета в отбора ще се докоснат до една истинска битка и борба, искам да покажем, че имаме някакви шансове", коментира Ники Николов.

Левски - Нефтохимик 3:2@@@

"Не обичам да губя, трудно ми е да губя, готов съм на всичко, за да побеждавам, опитвам се да помагам на по-младите играчи. Те ще имат помощта ми в тези мачове. Изиграхме един страхотен двубой срещу Хебър, срещу Монтана не се доближихме дори с частица до играта срещу тимът от Пазарджик", добави той в предаването "Златният гейм" в ефира на DIEMA SPORT 2.

Левски - Нефтохимик 3:2@@@

"Това са мачове, които страшно много помагат и съм убеден, че ако играем на едно много високо ниво, със сигурност ще станат много хубави мачове, това ще помогне на отбора. Това дава самочувствие, увереност, позитиви, много важни и полезни мачове са това, ние може само да спечелим от тези мачове", коментира треньорът на Нефтохимик Николай Желязков.

Левски - Нефтохимик 3:2@@@

"Трябва да изпълняваме много силен сервис. Трябва да блокираме много добре, имат нападатели от много сериозна величина, трябва и посрещането да ни е добро. Срещу такива отбори не се играе лесно, тъй като нивото е много високо. Фаворит е отборът на Зенит, но за мен е важно в такива мачове да премерим сили и младите играчи трябва да показват на какво са способни, ще дадем всичко от себе си и ще се сборим", добави треньорът на тимът от Бургас.

Снимки: Владимир Иванов, Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 406

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Xx
(Гост) 1
отговор
11 декември 2019 | 12:16

Какво ще пробваш, като почнеш пак да я драскаш Рейтинг: 3 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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