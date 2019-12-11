Николай Николов: Ще се пробваме да победим Зенит

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Волейбол
С обновен отбор Нефтохимик се изправя срещу Зенит Санкт Петербург в Европа. Ето какво мислят в Бургас за предстоящия двубой със сериозния съперник.
"Искрата е доста голяма и това се знае от всички, играчите вътре, излизаме срещу сериозен отбор със сериозни имена, излизаме срещу отбор, който е с огромен бюджет. Ние ще се пробваме да победим, нека да си сверим часовниците, доволен съм, че младите момчета в отбора ще се докоснат до една истинска битка и борба, искам да покажем, че имаме някакви шансове", коментира Ники Николов.
"Не обичам да губя, трудно ми е да губя, готов съм на всичко, за да побеждавам, опитвам се да помагам на по-младите играчи. Те ще имат помощта ми в тези мачове. Изиграхме един страхотен двубой срещу Хебър, срещу Монтана не се доближихме дори с частица до играта срещу тимът от Пазарджик", добави той в предаването "Златният гейм" в ефира на DIEMA SPORT 2.
"Това са мачове, които страшно много помагат и съм убеден, че ако играем на едно много високо ниво, със сигурност ще станат много хубави мачове, това ще помогне на отбора. Това дава самочувствие, увереност, позитиви, много важни и полезни мачове са това, ние може само да спечелим от тези мачове", коментира треньорът на Нефтохимик Николай Желязков.
"Трябва да изпълняваме много силен сервис. Трябва да блокираме много добре, имат нападатели от много сериозна величина, трябва и посрещането да ни е добро. Срещу такива отбори не се играе лесно, тъй като нивото е много високо. Фаворит е отборът на Зенит, но за мен е важно в такива мачове да премерим сили и младите играчи трябва да показват на какво са способни, ще дадем всичко от себе си и ще се сборим", добави треньорът на тимът от Бургас.
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Какво ще пробваш, като почнеш пак да я драскаш Рейтинг: 3 0