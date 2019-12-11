Николай Николов: Ще се пробваме да победим Зенит

С обновен отбор Нефтохимик се изправя срещу Зенит Санкт Петербург в Европа. Ето какво мислят в Бургас за предстоящия двубой със сериозния съперник.

@@@

"Искрата е доста голяма и това се знае от всички, играчите вътре, излизаме срещу сериозен отбор със сериозни имена, излизаме срещу отбор, който е с огромен бюджет. Ние ще се пробваме да победим, нека да си сверим часовниците, доволен съм, че младите момчета в отбора ще се докоснат до една истинска битка и борба, искам да покажем, че имаме някакви шансове", коментира Ники Николов.



@@@

"Не обичам да губя, трудно ми е да губя, готов съм на всичко, за да побеждавам, опитвам се да помагам на по-младите играчи. Те ще имат помощта ми в тези мачове. Изиграхме един страхотен двубой срещу Хебър, срещу Монтана не се доближихме дори с частица до играта срещу тимът от Пазарджик", добави той в предаването "Златният гейм" в ефира на DIEMA SPORT 2.

@@@

"Това са мачове, които страшно много помагат и съм убеден, че ако играем на едно много високо ниво, със сигурност ще станат много хубави мачове, това ще помогне на отбора. Това дава самочувствие, увереност, позитиви, много важни и полезни мачове са това, ние може само да спечелим от тези мачове", коментира треньорът на Нефтохимик Николай Желязков.



@@@

"Трябва да изпълняваме много силен сервис. Трябва да блокираме много добре, имат нападатели от много сериозна величина, трябва и посрещането да ни е добро. Срещу такива отбори не се играе лесно, тъй като нивото е много високо. Фаворит е отборът на Зенит, но за мен е важно в такива мачове да премерим сили и младите играчи трябва да показват на какво са способни, ще дадем всичко от себе си и ще се сборим", добави треньорът на тимът от Бургас.