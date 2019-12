Англия Лампард: Евентуални трансфери няма да се отразят на младите ни играчи 11 декември 2019 | 11:19 - Обновена 0



"През лятото загубихме Еден Азар, който беше голяма част от вкарването и създаването на головете ни миналия сезон и годината преди това. Намерихме начини да сме конкуретноспособни и без него. Показваме това в първенството и Шампионската лига. Но гледайки напред, можем ли да се подобрим? В нападение, да увеличим конкуренцията, да бъдем по-ефективни? Ще помислим как да направим това", коментира Лампард.



Lampard on where #Chelsea need to strengthen: "The transfer window will be a bit fluid and there will be discussions about where we can strengthen. We lost a lot of goals and creativity with Eden [Hazard]. We need more competition in those creative areas." #CFC pic.twitter.com/cAO8Agq2b3 — The Blues (@TheBlues___) December 10, 2019

Попитан дали привличането на нови играчи може да се отрази на развитието на младите футболисти в тима, наставникът отговори: "Не, това въобще не е притеснение, защото те ще бъдат част от отбора и занапред. Аз вярвам в качествата на младите ни играчи. Искам да се развиват, но искам и да подобрим състава. Това ще бъде напарвено с идея какво имаме и къде можем да се подобрим".

