Русев заплаши Гари Линекер (видео)

Българският кечист от WWE Александър Русев заплаши със саморазправа легендарния английски футболист Гари Линекер. Мирослав Барняшев, както е истинското му име, записа видео, на което къса снимка на бившия футболист на Барселона.

„Идвам в BT Sport за този човек – Гари Линекер, бивш футболист на Барселона. Ти не си добър човек и ще те смачкам", заплашва Русев.

Българинът е отявлен фен на големия враг на Барселона – Реал (Мадрид). Видеото пък се споделя от редица групи с фенове на „кралския клуб“ в социалните мрежи.

Die hard Real Madrid fan @RusevBUL



vs.



Former Barcelona player @GaryLineker?



Anything could happen when WWE arrives on BT Sport in January pic.twitter.com/Q7sVxmXBiq