НБА Маями продължава без грешка у дома - 11 от 11 11 декември 2019 | 10:32 - Обновена 0



копирано



Jimmy Butler hit this clutch three to send it to OT



The Heat would go on to beat the Hawks 135-121. pic.twitter.com/tFO9MofSG3 — ESPN (@espn) December 11, 2019

Баскетболистите на Хийт бяха повече от убедителни в продължението, в което допуснаха едва 4 точки, а от своя страна реализираха 18. Дънкан Робинсън изравни върховото постижение в клубната история с 10 реализирани торйки, завършвайки с общо 34 точки, а повече от него вкара единствнео Кендрик Нън - 36. Бам Адебайо се поздрави с първи “трипъл-дабъл” в НБА - 30 точки, 11 борби и 11 асистенции, а Джими Бътлър завърши с 20 точки, 18 борби и 10 асистенции.



ДеАндре Хънтър с 28 точки бе най-резултатен за Атланта, докато Трей Йънг приключи с 21 точки и 9 асистенции. Винс Картър имаше стабилно включване като резерва с 12 точки (4/10 от тройката) и 4 асистенции.

Jimmy Butler reacted to Trae yelling "It's over!" before Miami went on to win pic.twitter.com/giRHONC57M — ESPN (@espn) December 11, 2019

“Горещите” изоставаха с 6 точки разлика при по-малко от минута до края на четвъртата част, като в този момент Джими Бътлър заяви, че е чул как Трей Йънг крещи, че “всичко е свършило”. Маями отговори с 22 поредни точки - последните шест в редовното време и първите шестнадесет в продължението, за да се поздрави с общо осемнадесетата си победа през сезона. Безупречната серия на Маями като домакин продължава с пълна сила. Хийт надделяха със 135:121 срещу Атланта след продължение и така запазиха перфектните си показатели на собствен терен, като вече имат 11 победи в 11 мача от началото на сезона в “Американ Еърлайнс Арина”.Баскетболистите на Хийт бяха повече от убедителни в продължението, в което допуснаха едва 4 точки, а от своя страна реализираха 18. Дънкан Робинсън изравни върховото постижение в клубната история с 10 реализирани торйки, завършвайки с общо 34 точки, а повече от него вкара единствнео Кендрик Нън - 36. Бам Адебайо се поздрави с първи “трипъл-дабъл” в НБА - 30 точки, 11 борби и 11 асистенции, а Джими Бътлър завърши с 20 точки, 18 борби и 10 асистенции.ДеАндре Хънтър с 28 точки бе най-резултатен за Атланта, докато Трей Йънг приключи с 21 точки и 9 асистенции. Винс Картър имаше стабилно включване като резерва с 12 точки (4/10 от тройката) и 4 асистенции.“Горещите” изоставаха с 6 точки разлика при по-малко от минута до края на четвъртата част, като в този момент Джими Бътлър заяви, че е чул как Трей Йънг крещи, че “всичко е свършило”. Маями отговори с 22 поредни точки - последните шест в редовното време и първите шестнадесет в продължението, за да се поздрави с общо осемнадесетата си победа през сезона. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 393 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1