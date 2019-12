Зенит (Санкт Петербург) направи първа тренировка в Бургас

View this post on Instagram

Тренажёрка в Бургасе. Готовимся к первому матчу в Кубке ЕКВ с болгарским «Нефтохимиком» #НефтохимикЗенит #CEVCupM // Getting ready for our first match in #CEVCupM against Neftochimic in Burgas

A post shared by ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) (@vczenitspb) on Dec 10, 2019 at 5:15am PST