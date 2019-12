Тенис Дел Потро е заявил участие на Australian Open със защитен ранкинг 10 декември 2019 | 19:27 - Обновена 0



Juan Martin del Potro to use Protected Ranking to play Australian Open. — Michal Samulski (@MichalSamulski) December 9, 2019 През октомври 31-годишният аржентинец планираше да играе на турнира в Стокхолм, но се отказа от участие и отложи завръщането си за 2020 година. Дел Потро трябваше да изиграе и демонстративен мач с Роджър Федерер в Буенос Айрес в края на ноември, но не излезе на корта срещу 38-годишния швейцарец. Бившият №3 в света и шампион на US Open 2009 Хуан Мартин Дел Потро е заявил участие на първия турнир за 2020 година от “Големия шлем” - Откритото първенство на Австралия. Делпо се е записал за участие със защитен рейтинг заради дългото си отсъствие от кортовете поради здравословни причини. В момента той е №123 в ранглистата на ATP. Аржентинецът е извън тура от юни заради контузия на коляното, но се надява, че ще бъде готов за започващия на 20 януари турнир в Мелбърн.През октомври 31-годишният аржентинец планираше да играе на турнира в Стокхолм, но се отказа от участие и отложи завръщането си за 2020 година. Дел Потро трябваше да изиграе и демонстративен мач с Роджър Федерер в Буенос Айрес в края на ноември, но не излезе на корта срещу 38-годишния швейцарец. 0



