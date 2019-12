Ливърпул издържа още един труден тест и продължава защитата на трофея в ШЛ

Европейският клубен шампион Ливърпул продълава защитата на трофея. "Червените" победиха с 2:0 като гост РБ Залцбург и завършиха на първо място в група "Е" на Шампионската лига. Наби Кейта Мохамед Салах се разписаха в разстояние на една минута след почивката и донесоха успеха на английския гранд, който се нуждаеше поне от равенство, за да се класира за осминафиналите.За домакините единствената алтернатива бе победата. Австрийците изиграха силно първо полувреме и на няколко пъти можеха да поведат. Ливърпул също имаше много голови положения, но първото попадение падна чак в 57-та минута след грешка на вратаря Чичан Станкович. Веднага след това дойде и голът на Салах, след което за Ливърпул стана лесно.Мениджърът на мърсисайдци Юрген Клоп този път не прибегна до ротациите от последните седмици и заложи на оптимална единайсеторка, водена от звездното офанзивно трио Мохамед Салах, Роберто Фирмино Садио Мане , който се завърна сред титулярите, след като бе на пейката срещу Борнемут през уикенда. Сенегалецът се изправи срещу отбора, от който тръгна за големия футбол.Другите две промени в състава на Ливърпул също бяха очаквани - на десния фланг на защитата действаше Трент Александър-Арнолд , а в средата на терена Жоржиньо Вайналдум застана до Наби Кейта (също бивш футболист на РБ Залцбург - б.р.) и капитана Джордан Хендерсън , който записа своя мач номер 50 за тима в евротурнирите. На пейката бе тийнейджърът Къртис Джоунс , направил своя дебют в Премиър лийг преди няколко дни.Наставникът на домакините Джеси Марч пък разчиташе най-вече на младока Ерлинг Холанд, който е голмайстор на турнира до момента и се бе разписвал във всеки от предишните 5 мача. Норвежката сензация си партнираше в предни позиции с южнокорееца Хий-Чан Хван. Скоростта и техниката на Такуми Минамино също бяха сред основните оръжия на РБ Залцбург.На вратата на австрийския тим бе Станкович, който известно време лекуваше контузия. В халфовата линия най-голяма отговорност падна върху опитния Златко Юнузович, на когото помагаха Енок Мвепу и Доминик Шобошлай.На " Анфийлд " двата тима направиха истински спектакъл, украсен със 7 гола. Ливърпул поведе с 3:0, австрийците изравниха, но Салах донесе трите точки на "червените".В исторически план мърсисайдци са губили само веднъж срещу съперник от Австрия, при пет победи и едно равенство.

20' Trio of shots for the Reds...



Mane's powerful effort well saved, Keita with the follow-up, which is block, and then TAA's half-volley is fired over the crossbar!



[0-0] #SALLIV | #UCL