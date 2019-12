Испания Треньорът на Валядолид: Да слушаш Роналдо за няколко минути е равностойно на 10 тренировки 10 декември 2019 | 18:45 - Обновена 0



копирано



Наставникът на Валядолид Серхио Гонсалес отличи ръководните умения на бразилската футболна легенда Роналдо, който е собственик на клуба. “Обичам отношението на играчите ми. Те дават всичко от себе си, когато тренират, и не се спират във всеки мач. Също така в лицето на Роналдо притежаваме ръководител, който е много близък до нас. Той е невероятно позитивен човек. Винаги ти дава много оптимистичен възглед върху случващото се, което е доста полезно за всички. Той знае как да се справя с напрежението заради периода си като футболист. Да го слушаш дори и само за няколко минути може да е равностойно на 10 тренировки”, написа Гонсалес в материала си за The Coaches Voice. "In Ronaldo, we have a chairman who is a tremendously positive person.



"He always gives you a very upbeat view of what’s going on, which is very helpful to everyone. Just a few minutes listening to him can be worth 10 training sessions."https://t.co/2a5I4sw42n — The Coaches’ Voice (@CoachesVoice) December 10, 2019

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1613 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1