Лингард се качи в легендарния коледен камион на Кока Кола и раздаде подаръци

Една от звездите на Манчестър Юнайтед Джеси Лингард се включи в благотворителна инициатива на Кока Кола. Английският национал се появи изненадващо заедно с легендарния коледен камион на Кока Кола, познат от едни от най-обичаните празнични реклами, на и раздаде подаръци на децата, които играеха футбол. Самият Лингард пусна видеото и в личната си страница в “Интаграм” с хаштаг #WhereEveryonePlays #Ad.

Last night I got to go in the Coca-Cola Christmas Truck! Thanks @CocaCola_GB for making it possible, but more importantly thanks for giving me the chance to surprise these @StreetGames players and be a part of such a great project. #WhereEveryonePlays #Ad pic.twitter.com/jzsdnvb1UB