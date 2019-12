Бокс Анонимен руснак предложи $20 милиона за бой с Дионтей Уайлдър 10 декември 2019 | 15:57 - Обновена 0



Анонимен руснак е готов да се бие с шампиона на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър. Арсланбек Махмудов нокаутира още в първи рунд нигериеца Самуел Питър и вече е готов за големи предизвикателства.

@@@ Промоутърът на Махмудов – Камил Естефан, обяви, че е готов да предложи 20 милиона на Уайлдър за мач с Махмудов в Монреал, Канада. @@@ „Арсланбек направи име и възнамерявам да предложа на Уайлдър 20 милиона долара за двубой в Монреал. Всъщност ще ги предложа на победителя във февруарската битка между Уайлдър и Фюри. Арена „Bell Center“ ще бъде запълнена до краен предел“, каза Естефан. Russian Heavyweight Arslanbenk Makhmudov moved to 10-0 with his 10th straight stoppage after he beat the Nigerian Nightmare Samuel Peter in round 1.pic.twitter.com/IOIv3b6uEu — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) 8 декември 2019 г. Арсланбек Махмудов е на 30 години и е 29-и в ранглистата на WBC. До момента има 10 мача при професионалистите, като и десетте ги печели с нокаут. @@@ boec.bg

