Солскяер: Много е лесно да сравняваме Рашфорд с Кристиано Роналдо

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер смята, че нападателят на тима Маркъс Рашфорд може да бъде сравняван с бившата звезда на “червените дяволи” Кристиано Роналдо . 22-годишният английски национал прави най-добрия си сезон досега с 13 гола в 21 мача във всички турнири.

Запитан дали представянето на Рашфорд при победите над Тотнъм и Манчестър Сити му напомня за португалеца, специалистът отговори: “Да, много е лесно да сравняваме двамата по всичко - умения, физическа форма, отношение, характеристики. Момчето има всички шансове на света да се превърне в топ, топ играч. Дано да продължава по същия начин. Не искам да говоря за количеството му голове. Докато продължава да е позитивен и директен, както и да мисли за това да атакува и създава положения, ще вкарва попадения”, коментира Солскяер.

High praise for Marcus Rashford from Ole Gunnar Solskjaer. Can Rashford become as important for Man United as Ronaldo was? pic.twitter.com/AaafH6C3Yb