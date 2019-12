Меган Рапино бе избрана от за "Спортна личност на годината"

Нападателката на националния отбор на САЩ по футбол Меган Рапино бе избрана за "Спортна личност на годината" в традиционната класация на "Спортс Илюстрейтед".

Congratulations to @mPinoe, the 2019 Sports Illustrated #Sportsperson of the Year https://t.co/FhYYGIT5a7 pic.twitter.com/fHD6sLDhxM