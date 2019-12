Джошуа: Готов съм за Уайлдър, ще ги нокаутирам един по един

Двукратният световен шампион Антъни Джошуа отхвърли твърденията на Дионтей Уайлдър, който заяви, че не вижда как ще се проведе обединителен двубой и феновете да не се надяват за това зрелище. Ей Джей обаче обяви, че е готов за така среща и няма никакви проблеми.

Еди Хърн: Кубрат Пулев се очертава да бъде следващият съперник на Антъни Джошуа "Готов съм. Върнах си шампионските пояси и съм готов да се изправя срещу него. Не гледам обаче прекалено напред в бъдещето, защото това ме разсейва от настоящето и това, което ме очаква. Вървя стъпка по стъпка, но когато дойде времето, ще съм готов", заяви Антъни Джошуа пред Sky Sports.

Антъни Джошуа иска мегасблъсък с Кубрат Пулев през пролетта

Антъни Джошуа направи доста сензационно разкритие, като призна, че е имал здравословни проблеми преди първия двубой с Анди Руис, който загуби на

