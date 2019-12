НБА Дейвис с рекордно бързи 50 точки 09 декември 2019 | 13:15 0



копирано



Anthony Davis’ first 50-point game with the Lakers comes in his 23rd game.



Per @EliasSports, only LeBron James (16th) and Cedric Ceballos (22nd) needed fewer games before their first 50-point game with the Lakers. pic.twitter.com/6ZNn8708CA — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 9, 2019

Дейвис наказа Минесота с 50 точки за победа №21 на Ел Ей през сезона и получи стабилно рамо от ЛеБрон Джеймс, реализирал 32. Това е и най-резултатното представяне на дуо на “езерняците” в един мач от 2 февруари 2009 година, когато Пау Гасол и Коби Брайънт отбелязват общо 92 точки в коша на Ню Йорк. Тогава Брайънт е над всички с 61 точки за 37 минути, а Гасол добавя 31 точки, 14 борби и 5 асистенции за 41 минути в “Медисън Скуеър Гардън”. LeBron James and Anthony Davis combined for 82 points in last night’s win against the Timberwolves.



That’s the most by a Lakers duo since Kobe Bryant and Pau Gasol combined for 92 points on Feb. 2, 2009. pic.twitter.com/AZR6ugqaek — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 9, 2019 Антъни Дейвис се нуждаеше от 23 мача, за да реализира 50 точки в един мач за Лос Анджелис Лейкърс, а само двама други играчи са постигали това по-бързо от него в клубната история. Единствено ЛеБрон Джеймс (16 мача, сезон 2018/2019) и Седрик Себалос (22 мача, сезон 1994/1995) правят това по-експресно от Ей Ди. Elias Sports Bureau допълва челната петица, като в нея освен горепосочените трима, присъстват още и Джордж Майкън (49 мача, сезон 1948/1949) и Уилт Чембърлейн (50 мача, сезон 1968/1969).Дейвис наказа Минесота с 50 точки за победа №21 на Ел Ей през сезона и получи стабилно рамо от ЛеБрон Джеймс, реализирал 32. Това е и най-резултатното представяне на дуо на “езерняците” в един мач от 2 февруари 2009 година, когато Пау Гасол и Коби Брайънт отбелязват общо 92 точки в коша на Ню Йорк. Тогава Брайънт е над всички с 61 точки за 37 минути, а Гасол добавя 31 точки, 14 борби и 5 асистенции за 41 минути в “Медисън Скуеър Гардън”.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 252 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1