Капитанът на Австралия спира с националния отбор

Капитанът на националния отбор на Австралия по футбол Марк Милиган обяви, че прекратява участието си с фланелката на страната. Новината беше съобщена от Футболната федерация на Австралия в прессъобщение.

34-годишният Милиган е участник на последните четири Световни първенства, а до момента е навъртял 80 мача. Дебютът му е през юни 2006-а година срещу Лихтенщайн в контрола преди Мондиала в Германия.

