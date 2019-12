Тенис Григор Димитров ще работи с бивш треньор на Томи Хаас 09 декември 2019 | 11:14 - Обновена 0



В последните четири години Крис е консултант към тенис федерацията на Съединените американски щати и се занимава с развитието на играчите.



Треньорската кариера на Гро започва през 2010 година. Без съмнение, най-добра досега е колаборацията му с Томи Хаас. Германският тенисист в рамките на 11 месеца се изкачва от извън топ 200 до №11 в света в този период, като печели титлите в Хале (2012 г.), Мюнхен (2013 г.) и Виена (2013 г.) Записва и успехи над Новак Джокович и Роджър Федерер и печели наградата на АТР за завръщане на годината през 2012 г.

Гро тренира и Тейлър Фриц, откакто американецът е 15-годишен. През 2015 година представителят на „Следващото поколение“ спечели US Open при младежите и игра финал на Ролан Гарос, докато германският треньор бе в отбора му. Впоследствие Фриц оглави ранглистата на ITF, а в рамките на следващите два сезона спечели и първите си титли от сериите „Чалънджър“.



Гро е роден през 1981 година, завършил е университета в Сан Диего. На сингъл като играч е влизал в топ 1000, но от самото начало се фокусира върху треньорската си работа, като още през 2008 година, две години, преди да стане професионален АТР треньор, работи като наставник в университета, в който е завършил.



Григор Димитров вече започна подготовката си. В последните месеци той нямаше треньор. Последно в щаба на българина бе Радек Щепанек. Първата ни ракета заяви на пресконференцията си в София, че продължава да получава съвети от Андре Агаси.



Най-добрият резултат на Григор за годината дойде в турнир, в който той нямаше треньор в щаба си. На US Open беше без Андре Агаси и без Радек Щепанек, а дебютира на полуфинал в Ню Йорк. Тогава бившият №3 осъществи една от най-големите победи в кариерата си – за първи път надигра Роджър Федерер от осем опита и напълно обърна картите.



Треньорите на Григор

Тази година по време на Mutua Madrid Open първата ни ракета официално се раздели с Дани Валверду, с когото работиха заедно в продължение на три години.

Преди това Димитров работи с Франко Давид (ноември 2015 – юни 2016 година), Йохан Йортеген (август 2015 – ноември 2015 г.), Роджър Рашийд (октомври 2013 – юли 2015 г.), Микел Тилстрьом (ноември 2012 – октомври 2013 г.), Патрик Муратоглу (август 2011 – ноември 2012 г.), Питър Макнамара (май 2010 – август 2011 г.), Петер Лундгрен (февруари 2009 – май 2010 г.)

Най-доброто му класиране при наставниците преди Валверду бе №8 при Роджър Рашийд.



