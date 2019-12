Бокс Антъни Джошуа иска мегасблъсък с Кубрат Пулев през пролетта 09 декември 2019 | 08:50 - Обновена 0



Back in London after a week I will never forget! On to the next one! #andthenew #2time @dazn_usa @skysportsboxing @diriyahseason pic.twitter.com/jP1Pefu9tl — Eddie Hearn (@EddieHearn) 9 December 2019 Той предпочита да се изправи срещу Дилиън Уайт, но според публикации в пресата на Острова, много по-вероятно е срещу него на ринга да се качи задължителният претендент за титлата на IBF

“Би било мегаизживяване. Цяла година се бия извън родината и ще е хубаво да си поема глътка въздух. Искам да зарадвам феновете си във Великобритания, които играят голяма роля в моята кариерата. Всеки пък когато играя на родна земя, побеждавам.



Вижте само колко хора дойдоха за мача в Саудитска Арабия. Това показва, че свръхтежката категория все още се радва на голям интерес. Искам да изляза за защита на световните си титли на родна територия. Ще бъде по-добре да се бия с британец, но ако няма такъв шанс, то ще следвам правилата за официалните претенденти Работата започва отново, защото около месец март ще защитавам титлите си. Вече се фокусирам срещу следващия си бой”, заяви Антъни Джошуа пред "Сън".



Вече има яснота и за арената на голямото събитие - това най-вероятно ще е новият 60-хиляден стадион на

“Новият стадион на Тотнъм е едно прекрасно съоръжение за боксов мач от подобно ниво и със сигурност ще го рагледаме като вариант. Телефонът ми прегря от предложения за следващия мач на Джошуа. Хората ми казват: “Доведи го тук, доведи го тук". Всички видяха какво направихме в Саудитска Арабия и имаме много други опции, но Ей Джей иска да се бие отново във Великобритания. “Шпорите” много държаха да бъдат домакини на реванша с Анди Руис, но нещата с датите не се получиха. Сега те отново са много ентусиазирани”, коментира промоутърът Еди Хърн. "If they are really ready, they will make the call."



