Завърши петото издание на IT Джаги лигата

Завърши поредното издание на IT Джаги лигата у нас. На 30.11.2019 в Спортен бар „Академията”, бул. Тодор Александров 60 състезатели от най-различни компании в сектора се срещнаха в петото издание на Националната IT джаги лига. Сили премериха дългогодишни участници с новосформирани отбори в оспорвани битки, които често завършваха с равенство и продължение с дузпи! Така, след два инфарктни мача, миналогодишният победител SAPFire стигна до финал, като победи отборите на Link Mobility на четвърт и Black Lemons (VMWare) на полуфинал. Там момчетата на SAP срещнаха отбора на Hotshots (Sorftserve), който успя да грабне златото в равностоен двубой и с резултат 21:19. Първенецът завърши без загуба в квалификациите срещу отборите на CowOrKibg (Deepest) и Big Upset (VMWare) и така се превърна в единствения отбор само с победи в турнира.

Третото място отиде за още един отбор с традиции - Black Lemons, (VMWare), които срещнаха колегите си от Big Upset (VMWare) на малкия финал. Последните взеха и специалната награда на турнира за "Най-интерактивен отбор“. MVP на състезанието стана офaнзивно-дефанзивният капитан на SAPFire - Александър Петков! Във втора дивизия победители станаха момичетата и момчетата от SAPIce, които надвиха с много комбинативна игра интернационалния отбор на Tide's Porcellini, играещи с италиански стил и засилено офанзивна игра. Освен Tide, още един новосформиран отбор - Extensa, се пребори за бронзовото отличие след мач, изпълнен с емоции и много настроение. Четвърти се класираха състезателите на FactSetters (Factset). Правото да участват в Германия на Business Cup 2019 спечелиха отборите на компаниите Softserve & SAP! Пожелаваме им успех! Организатори на Българската национална джаги лига за пети пореден път са БДФ и спортен клуб по джаги „Джагоарс”.



