"Левски - Спорт за всички" обучи 30 елитни треньори в умения за подкрепа на двойната кариера на спортистите

Треньори и мениджъри от различни спортове на “Левски” имаха възможност да обсъдят резултатите от европейското проучване за двойната кариера на спортистите, организирано от партньорите по проект SCORES (Developing SKILLS & COMPETENCES RESULTING in EMPLOYABILITY THROUGH SPORT), съфинансиран от програма “Еразъм +” на Европейския съюз, в началото на годината, между представители на спортните среди /треньори, действащи и бивши елитни спортисти, параолимпийци и мениджъри/ и представители на работодателите /малки, средни, големи, национални и международни компании, както и публичния сектор/.



Основният лектор на семинара Мелани Клеман от Амстедамският университет за спортни науки, подкрепена от Люсиен Велчев, председател на “Левски –Спорт за всички” и Ванина Миланова, президент на Европейската асоциация на многоспортовите клубове, запознаха участниците с различни техники и методи за формална и неформална подкрепа на младите спортисти, като ги включиха в ролеви игри и дискусии за обмяна на опит.



Координатор на проекта е Club Natació Banyoles /Испания/ в партньорство със сдружение “ЛЕВСКИ – Спорт за всички”, общинска спортна асоциация Sant Cugat Creix /Испания/, Община Модена /Италия/, Tampere Sports Academy /Финландия/, Европейска платформа за иновации в спорта /EPSI/, The Amsterdam University of Applied Sciences /Холандия/.