Викинг (Ставангер) спечели шестата си Купа на Норвегия

Отборът на Викинг (Ставангер) спечели с 1:0 финала за купата на Норвегия над Хаугезунд и взе трофея за шести път в историята си. Единственото попадение отбеляза капитанът на отбора Златко Трипич от дузпа в 51-ата минута за радост на феновете им, напълнили сектора си на стадион Улеваал в Осло. Викинг печели трофея за първи път от 2001-а година квота за участие в Лига Европа през есента. One of my absolute favourite experiences in football ever. Viking FK – Cup winners 2019. pic.twitter.com/KLVIefDDBu — Mathew Paul Gundersen (@Gundo10) December 8, 2019 Отборът се завърна през този сезон в елита на страната и под ръководството на младия специалист Бярне Бернтсен достигна до 5-о място в класирането. За Хаугезунд това е втори загубен финал в историята, като предишният е от 2007-а година. А те започнаха по-добре мача и първата възможност беше за тях, но ударът с глава от Кристофер Велде беше блокиран от защитника Сьондре Бьорсхол. Само 4 минути по-късно Бенямин Келман пропиля възможност за Викинг. Viking & Haugesund at the cup final today. #awaydays pic.twitter.com/OF9eYgAedR — awaydaysnor (@awaydaysnor) December 8, 2019 6 минути след началото на второто полувреме капитанът на Викинг Златко Трипич беше понален от Микел Деслер и съдията отсъди дузпа, превърната в гол от потърпевшия. След гола тимът на Хаугезунд, който завърши на 7-о място в първенството, създаде няколко добри възможности, но нямаше точност в изстрелите им. В края на мача можеше да стане и 2:0, но при изпълнение на корнер Андре Даниелсен стреля в аут. 0



