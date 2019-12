Уайлдър се ядоса на Руис: Бил ял много, не тренирал усилено! Какво, по дяволите?

Дионтей Уайлдър изобщо не остана впечатлен от двубоя между Антъни Джошуа и Анди Руис, като имаше много критики и към двамата боксьори. И, докато американецът не хареса стила, който британецът приложи по време на двубоя в Саудитска Арабия, далеч по-краен беше той по адрес на вече бившия шампион на WBA, WBO и IBF.

Deontay Wilder tells @pugboxing he does not see a heavyweight unification bout with Anthony Joshua happening.https://t.co/9h4hDANhf6 pic.twitter.com/1ZaaSdhZSx