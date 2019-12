Луис Суарес: Това е най-добрият гол в кариерата ми

Нападателят на Барселона Луис Суарес определи снощния си гол с пета при победата с 5:2 над Майорка за най-добрия в своята кариера.

“Това е най-добрият гол в кариерата ми. Знаех, че ъгълът е малък и последната ми останала опция беше да ударя топката с пета. Исках да я тупна, защото имах малък шанс срещу вратаря. Ернесто Валверде ми казва, че понякога пропускам най-лесните възможности и вкарвам най-трудните такива”, сподели Суарес след мача. Самият наставник също коментира попадението на своя играч: “Ситуацията ме изненада, но голът беше изключителен. Казах му, че е имал няколко по-лесни шанса, а този, който беше невероятен, доведе до попадение”, заяви Валверде.

Luis Suarez considers his back-heel finish the best of his career pic.twitter.com/9zG1FSCIEG