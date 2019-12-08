  • Sportal.bg
  • Волейбол
  • Цветан Соколов и Зенит с бронз на клубния Мондиал (снимки)
Волейбол

Цветан Соколов и Зенит с бронз на клубния Мондиал (снимки)

08 декември 2019 | 16:59 - Обновена
Цветан Соколов и Зенит с бронз на клубния Мондиал (снимки)
  • копирано
  • 3
Националът Цветан Соколов и неговият руски клуб Зенит (Казан) спечелиха бронзовите медали на световното клубно първенство по волейбол в Бетим (Бразилия).

Зенит се справи в малкия финал срещу катарския Ал Райян с категоричното 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).
Цветан Соколов стана най-резултатен за Зенит с 13 точки (3 аса, 1 блок, 45% ефективност в атака), резервата Фьодор Воронков добави още 10 точки (1 ас, 69% ефективност в атака).

Марко Вукашинович се отчете с 9 точки за Ал Райян.
По-късно е финалът на първенството, в който домакините от Сада Крузейро ще се изправят срещу италианския Кучине Лубе Чивитанова.

АЛ РАЙЯН (КАТАР) – ЗЕНИТ, КАЗАН (РУСИЯ) 0:3 (21:25, 18:25, 17:25)
АЛ РАЙЯН: Милош Стеванович 2, Марко Ферейра 8, Марко Вукашинович 9, Маркус Винисиус Да Соуза Коста 5, Бирама Файе 3, Белал, Абунабот 5 - Мохамедамин Оуертани-либеро
Старши треньор: КАРЛОС ЕДУАРДО
ЗЕНИТ: Александър Бутко, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 13, Ървин Нгапет 9, Максим Михайлов 2, Артьом Волвич 5, Алексей Кононов 3 - Валентин Голубев-либеро (Фьодор Воронков 10, Денис Земчьонок 2, Лоран Алекно 1, Андрей Сурмачевский 3)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.



Още по темата
  • копирано
  • 3
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1044

Добави коментар ›› Коментари (2)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
До Христо
(Гост) 2
отговор
08 декември 2019 | 22:35

Не може винаги да са на върха.И техният пик мина Рейтинг: 0 0

Христо
(Гост) 1
отговор
08 декември 2019 | 20:26

Какво става с Зенит Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Волейбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Сливнишки герой с трета драматична победа в Западната група на Висшата лига
                
                
                  Сливнишки герой с трета драматична победа в Западната група на Висшата лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Аспарух Аспарухов и Верона със страхотна победа над Модена в Италия (видео)
                
                
                  Аспарух Аспарухов и Верона със страхотна победа над Модена в Италия (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое ще зимува като първенец в Източната група на Висшата лига
                
                
                  Берое ще зимува като първенец в Източната група на Висшата лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Лубе спечели от трети опит Световното клубно първенство (видео + снимки)
                
                
                  Лубе спечели от трети опит Световното клубно първенство (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Гергана Димитрова и Нася Димитрова на крачка от 1/4-финал за Купата на Турция
                
                
                  Гергана Димитрова и Нася Димитрова на крачка от 1/4-финал за Купата на Турция

                 
                
              

              

                
                  
                  Конеляно спечели световната клубна купа (снимки)
                
                
                  Конеляно спечели световната клубна купа (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Иван Колев отново блести за Задруга
                
                
                  Иван Колев отново блести за Задруга

                 
                
              

              

                
                  
                  Йосифов не игра за Монца срещу Сора
                
                
                  Йосифов не игра за Монца срещу Сора

                 
                
              

              

                
                  
                  Матей Казийски и ДжейТЕКТ с 12-а победа в Япония
                
                
                  Матей Казийски и ДжейТЕКТ с 12-а победа в Япония

                 
                
              

              

                
                  
                  Добриана Рабаджиева и Гуанджоу 7-и на световното клубно
                
                
                  Добриана Рабаджиева и Гуанджоу 7-и на световното клубно

                 
                
              

            

            
            
          

                        

                            
                            
                            
Италия - А 1

                               

                            
                            
                        

	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Европейски футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Марсилия продължава да гони ПСЖ с шеста поредна победа
                
                
                  Марсилия продължава да гони ПСЖ с шеста поредна победа

                 
                
              

              

                
                  
                  Севиля се препъна на "Ел Садар" (видео)
                
                
                  Севиля се препъна на "Ел Садар" (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Милан надигна глава при завръщането на Синиша Михайлович (видео+галерия)
                
                
                  Милан надигна глава при завръщането на Синиша Михайлович (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Камен Хаджиев и Академия Пушкаш разочароваха Ференцварош преди гостуването в Разград
                
                
                  Камен Хаджиев и Академия Пушкаш разочароваха Ференцварош преди гостуването в Разград

                 
                
              

              

                
                  
                  Сочи и Рубин със самоубийствено равенство
                
                
                  Сочи и Рубин със самоубийствено равенство

                 
                
              

              

                
                  
                  Урал измъкна трудна победа в Самара, Хичо отново не игра
                
                
                  Урал измъкна трудна победа в Самара, Хичо отново не игра

                 
                
              

              

                
                  
                  Леганес спечели ключовия сблъсък на дъното (видео)
                
                
                  Леганес спечели ключовия сблъсък на дъното (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ракув с Алекс Колев отново загуби от Краковия
                
                
                  Ракув с Алекс Колев отново загуби от Краковия

                 
                
              

              

                
                  
                  Парма си тръгна от Генуа с трите точки, Куалярела и ВАР провалиха Сампдория (видео)
                
                
                  Парма си тръгна от Генуа с трите точки, Куалярела и ВАР провалиха Сампдория (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  “Бременските музиканти” засвириха старата песен
                
                
                  “Бременските музиканти” засвириха старата песен

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Разклати ли се столът на Данчо Лазаров във ...
13 ноември 2019

Приобщаване или отлъчване. Това са похватите, които президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Данчо Лазаров използва от години, за да държи властта в организацията. Когато се почувства застрашен, той или ...









							
							
						

						
						






Любо Ганев: Данчо Лазаров ще опита да повдигне ...
02 декември 2019

Кандидатът  за нов президент на Българската федерация по волейбол - Любо Ганев,  разкри, че в Устава на централата има точка, която може да направи инж.  Данчо Лазаров почетен председател. Тази позиция носи голям брой  ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •