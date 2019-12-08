Цветан Соколов и Зенит с бронз на клубния Мондиал (снимки)

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Волейбол
Националът Цветан Соколов и неговият руски клуб Зенит (Казан) спечелиха бронзовите медали на световното клубно първенство по волейбол в Бетим (Бразилия).
Зенит се справи в малкия финал срещу катарския Ал Райян с категоричното 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).
Цветан Соколов стана най-резултатен за Зенит с 13 точки (3 аса, 1 блок, 45% ефективност в атака), резервата Фьодор Воронков добави още 10 точки (1 ас, 69% ефективност в атака).
Марко Вукашинович се отчете с 9 точки за Ал Райян.
По-късно е финалът на първенството, в който домакините от Сада Крузейро ще се изправят срещу италианския Кучине Лубе Чивитанова.
АЛ РАЙЯН (КАТАР) – ЗЕНИТ, КАЗАН (РУСИЯ) 0:3 (21:25, 18:25, 17:25)
АЛ РАЙЯН: Милош Стеванович 2, Марко Ферейра 8, Марко Вукашинович 9, Маркус Винисиус Да Соуза Коста 5, Бирама Файе 3, Белал, Абунабот 5 - Мохамедамин Оуертани-либеро
Старши треньор: КАРЛОС ЕДУАРДО
ЗЕНИТ: Александър Бутко, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 13, Ървин Нгапет 9, Максим Михайлов 2, Артьом Волвич 5, Алексей Кононов 3 - Валентин Голубев-либеро (Фьодор Воронков 10, Денис Земчьонок 2, Лоран Алекно 1, Андрей Сурмачевский 3)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.
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(Гост) 2
отговор
Не може винаги да са на върха.И техният пик мина Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Какво става с Зенит Рейтинг: 0 0