Райола: Ибрахимович би увеличил интереса към Серия “А”

Агентът на Златан Ибрахимович - Мино Райола, отказа да разкрие дали играчът ще се завърне в Серия “А”, каквито са информациите в местните медии.

“Болоня, Милан или Наполи? Ще видим какво ще стане. Свободни хора сме, сами можем да направим своя избор. Нищо няма да изключа като опция, дори и оттегляне от футбола, въпреки че това изглежда валко вероятно. Ибра все още е в страхотна форма. Не е казано, че той трябва да се завърне в Италия, така че защо да не отиде в друга страна? Разбира се, ако Златан се върне, това ще увеличи интереса към Серия “А” и като спектакъл, и като телевизионен продукт. Представяте ли си колко много държави ще гледат Калчото всеки уикенд…”, заяви Райола пред “Гадзета дело спорт”.

