Астън Вила 1:2 Лестър Сити, Варди отново вкарва (гледайте тук)

Началото бе много двуостро, като атаките и положенията се заредиха пред двете врати. В четвъртата минута гостите имаха две последователни ситуации. Първо удар на Мадисън бе блокиран от Консе, след което Ихеаначо центрира към Варди, който засече от въздуха, но прати топката право в ръцете на Хийтън. В 10-ата минута Мадисън центрира от фаул, Союнджу върна с глава към Еванс, който се озова на чиста позиция, но неговият изстрел с глава също попадна в ръцете на стража. Веднага след това Хийтън хвърли топката към Грийлиш, който изведе Таргет отляво. Последният центрира ниско в наказателното поле. Макгин и Накамба пропуснаха топката, която стигна до Ел Гази. Той стреля от движение, но топката срещна напречната греда.

.@vardy7 has scored in each of the last 8 @premierleague apps (10 goals in total) - his best run since scoring in PL record 11 successive games between Aug 2015 to Nov 2015



He has scored 24 goals in 26 PL apps under Brendan Rodgers pic.twitter.com/1ZXvMTHZqX