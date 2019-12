Бокс Хабиб Нурмагомедов събра овациите на феновете в Саудитска Арабия (видео + снимки) 08 декември 2019 | 14:55 - Обновена 0



Непобеденият шампион в лека категория Хабиб Нурмагомедов е голяма звезда на Арабския полуостров и отново станахме свидетели на този факт. "The Eagle" се появи в Саудитска Арабия, за да проследи на живо втората битка между Анди Руиз и Антъни Джошуа, които се биха за титлите в тежка категория. @@@

Дагестанеца е голям фен на бокса и ни е подготвял битка на ринга с легендарният Флойд Мейуедър през януари в Саудитска Арабия, но за съжаление нещата не са се получили. Сега шампиона ще се готви за поредната защита на титлата си, която ще бъде през април срещу Тони Фъргюсън. @@@ Хабиб се превърна в любимец на Дейна Уайт след победата над Конър Макгрегър и Дейна често споделя интересни видеа свързани с непобедения боец. Президента на UFC сподели видео, което показва как Хабиб пристига в залата, за да гледа боксовата среща, а феновете полудяват и мнозина стават на крака пред непобедения шампион. Khabib arriving at Joshua vs Ruiz 2 pic.twitter.com/8r7EOvAu0F — Dana White (@danawhite) 7 декември 2019 г. mma.bg

