Арестуваха привърженик на Ман Сити за расистко поведение

Привърженик на Манчестър Сити беше арестуван заради расистки жестове и скандирания по време на дербито от Висшата лига срещу Манчестър Юнайтед снощи на "Етихад Стейдиъм".

Телевизионните камери уловиха запалянкото да отправя обидни жестове и думи към черножокия футболист на градския съперник Фред при победата на Юнайтед с 2:1. Фред също така беше обстрелван с предмети при изпълнение на ъглов удар и беше ударен поне веднъж.

