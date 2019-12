Солскяер: Трябваше да победим с разлика

Победата в дербито с Манчестър Сити (2:1) донесе много радост на Оле Гунар Солскяер, който е подложен на постоянни критики от началото на сезона. Манчестър Юнайтед обаче още веднъж показа, че се представя силно срещу отборите в челото на класирането. Според норвежкия специалист тимът му дори е заслужавал да спечели по-убедително.

"Ще запомним този мач. Бяхме опасни, когато притежавахме топката и тръгвахме напред срещу може би най-силния отбор в света. Сити наистина е великолепен отбор. Не е лесно да постигнеш такъв резултат и да се защитаваш срещу тях толкова добре, колкото го направихме ние. Трябваше да спечелим с два, три или дори четири гола разлика, но техният вратар беше блестящ", заяви Солскаяер.

"There was some great, quick attacking football, and we kept the ball well."#MUFC