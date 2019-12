Гуардиола: Юнайтед направи 5 контраатаки, а ние играхме футбол

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола направи интересен коментар след загубата с 1:2 от Манчестър Юнайтед. Поражението още повече отдалечи "гражданите" от водача в класирането на Премиър лийг Ливърпул, но Гуардиола не смята, че отборът му е бил надигран.

"Хареса ми как играхме. Да, допуснахме да ни направят 4-5 контраатаки, но това се случва във всеки мач. Юнайтед има класа. Маркъс Рашфорд и Антони Марсиал са бързи момчета, провървя им. Ние пък нямахме късмет, въпреки че поставяхме съперника под натиск през целия мач", сподели Гуардиола.

32 - This is Pep Guardiola’s worst points return after the first 16 matches of a top-flight season in his managerial career (32 pts). Sluggish. pic.twitter.com/Wvd8Uqzlzy