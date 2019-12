Клоп: Този отбор е специален

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп призна, че е много доволен от победата над Борнемут с 3:0 и от представянето на тима. Мърсисайдци увеличиха аванса си пред шампиона Манчестър Сити на 14 точки, след като в късния двубой за деня "гражданите" загубиха с 1:2 градското дерби срещу Манчестър Юнайтед.

"Не е важно постоянно да забавляваш публиката, а да взимаш правилните решения. Нямахме много проблеми в защита, което е много важно. Мачът беше почти перфектен за нас", коментира Клоп.

"It was the most-used word in the dressing room by the boys – ‘clean sheet, clean sheet, clean sheet’. Obviously everybody was desperate for that, now we have it so let’s have it more often." - Jürgen Klopp pic.twitter.com/e0Lz3984yq