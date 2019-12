Хъргович нокаутира Молина в 3-ия рунд (галерия)

Хърватинът Филип Хъргович записа своята 10-а победа на професионалния ринг. Хъргович успя да нокаутира Ерик Молина в двубой от тежка категория в 3-ия рунд на голямата боксова гала на “Дирия Арена” в Дирия (Саудитска Арабия).

Това бе 8-и успех с нокаут за Филип Хъргович, който вече има в актива си 10 победи от 10 мача на професионалния ринг.

HRGOVIC STOPS MOLINA IN ROUND 3!



WINS

8 KOs



A real contender in the heavyweight division.#HrgovicMolina | #RuizJoshua2 | #Boxing pic.twitter.com/1BDzfMrGbY