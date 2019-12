Руис се готви за обединителен двубой с Уайлдър, ако победи отново Джошуа

Световния шампион в тежка категория Анди Руис намекна, че може да проведе обединителен двубой с шампиона на WBC Дионтей Уайлдър, ако успее да победи Антъни Джошуа в днешния им реванш в Саудитска Арабия. Едно от най-големите боксови зрелища, които феновете очакват с нетърпение е между Антъни Джошуа и Уайлдър.

При нов провал на AJ обаче отново няма да се стигне до подобен двубой.

Всичко или нищо за Джошуа

"С Уайлдър разговаряме по телефона, ние сме добри приятели.Знаем какъв е планът", заяви той. На въпрос дали се обсъжда обединителен двубой с Уайлдър, Руис отговори:"Да. Трябва да победя на 7 декември, преди да започна преговори с други боксьори".

И Руис, и Уайлдър работят с PBC на Ал Хеймън, така че би трябвало бързо ще постигната сделка. Междувременно Уайлдър се подготвя за реванш с Тайсън Фюри, който трябва да се проведе на 22 февруари в Лас Вегас.

