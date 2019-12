Световен футбол ФИФА смени стадиона за Световното клубно първенство 07 декември 2019 | 13:30 0



Финалът на Световното клубно първенство по футбол няма да се играе на Education City Stadium в Доха, съобщиха от ФИФА. Новопостроеният стадион в Доха, където трябваше да се играе мачът за трофея този месец, все още не е получил лиценз и няма да може да приеме двубоя. Liverpool's Club World Cup games will now be the Khalifa International Stadium in Doha, not the newly built Education City Stadium.



Khalifa has 8,000 capacity more, so could be more tickets go on sale soon. pic.twitter.com/caFKJkUJeR — This Is Anfield (@thisisanfield) December 7, 2019 Конструкцията на съоръжението е завършена, но процедурата по издаването на разрешение за ползване е отнела повече време, поради което откриването на стадиона се отлага за началото на 2020 година. Поради тази причина полуфиналът с участието на Ливърпул, финалът и мачът за третото място ще се играят на стадион Халифа в Доха. Световното клубно първенство ще се проведе между 11 и 21 декември.

