Кендъл Дженър нокаутира НБА звезда със секси тяло (видео+снимки)

Няма студено зимно време за Кендъл Дженър. Най-скъпият модел в света нокаутира бившия си – баскетболиста от НБА Бен Симънс с измутелното си тяло. Тя остана по бански на борда на яхта в Маями и прикова погледите на папараците, които дълго време следяха всяко нейно движение.

Кендъл прелистваше копие на Tonight I'm With Someone Else: Essays by Chelsea Handon, публикувана миналата година.









Изумителната брюнетка изложи перфектната си фигура на показ в оскъден оранжев бански от две части, който не оставяше много на въображението. Тя прибра косата си на ниска опашка и прикри очите си зад големи черни слънчеви очила.









След като се наслади на слънчевите лъчи, Кендъл облече зелено яке и бял панталон с висока талия, който подчертаваше извивките й.

Припомняме ви, че наскоро красавицата от клана Кардашиян полудя от ревност, след като разбра, че бившият й се захласва по тв водещата Мая Джама, коментирайки нейни снимки в социалната мрежа Инстаграм. Таблоидът „The Sun” обяви веднага, че Кендъл отново е в играта и ще направи всичко, за да си върне обратно баскетболиста, който самата тя разкара преди време.