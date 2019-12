Шефът на Интер: Заслужено сме на върха в Серия "А"

Директорът на Интер Джузепе Марота е категоричен, че тимът заслужено е на първото място в Серия “А”. Той също така коментира и предстоящия зимен трансферен прозорец.

“Ние сме много спокойни в това да мислим мач за мач. Наясно сме, че ще дадем най-доброто от нашите способности. Също така сме убедени, че в момента представянето е по-важно от резултатите. Това е процес на развитие. Заслужено сме на върха в класирането, като искаме да продължим по този път. Контузиите в отбора? Не сме в ситуация на тревога. Ще влезем в януари със състав, който дава много позитивни отговори на очакванията на клуба и работата на треньора. Следователно, готови сме да се възползваме от някои възможности на пазара, но опциите трябва да са по-добри от тези, с които разполагаме в момента. В противен случай, няма смисъл”, заяви Марота пред “Скай Спорт Италия”.

