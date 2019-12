Флойд Мейуедър "инвестира" $100 000 за една вечер

View this post on Instagram

A lifetime of hard work Is Mayweather the best ever ? Follow @fightsuperr Super fight ___________________________________ #MartialArts #WorldChampion #Champion #WarriorSpirit #Knockout #KO #Submission #MuayThai #ThaiBoxing #Kickboxing #Wrestling #Boxing #BJJ #BrazilianJiuJitsu #JiuJitsu #Grappling #Karate #MMA #MixedMartialArts #Fight #Fitness #Training #Sports #Entertainment #BeastMode #Asia #Motivation #repost @boxing.connoisseur

A post shared by MMA FIGHT NIGHT (@fightsuperr) on Dec 6, 2019 at 7:46am PST