УЕФА разследва Румъния за расизъм

УЕФА започна разследване срещу Румънската футболна федерация по обвинение за расистко поведение на феновете по време на евроквалификацията Румъния - Швеция миналия месец. Дисциплинарната комисия на УЕФА ще заседава по случая в четвъртък, другата седмица. Football – Racism – Racism: UEFA opens proceedings against Romania https://t.co/Lui3UGuuSk pic.twitter.com/pfriOPHubP — Goals News (@Goalsncom) December 6, 2019 Швеция спечели с 2:0 в Букурещ, а срещата за кратко бе спирана от съдията заради расистки обиди по адрес на шведския национал Александър Исак. Румънците са евентуални съперници на България по пътя към Евро 2020. Двата отбора ще се срещнат в решителен мач за класиране, ако преди това Румъния отстрани Исландия, а България преодолее Унгария. Racism against former BVB player Isak in Romania: UEFA opens disciplinary proceedings https://t.co/sW9jTagxlq pic.twitter.com/L0N7507So6 — Goals News (@Goalsncom) December 6, 2019

