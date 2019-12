Овърийм по-лек от Розенструйк преди сблъсъка им (видео + снимки)

Бившият претендент за титлата в тежка категория на UFC Алистър Овърийм закова 112,5 кг. на официалното претегляне преди събитието UFC on ESPN 7.

Розенструйк няма търпение за сблъсъка с Овърийм

Неговият опонент Жаирзиньо Розенструйк, който прие предизвикателството с четири седмици предизвестие предизвестие, бе с един килограм по-тежък.

Синтия Калвило ще трябва да се пребори с 2 килограма, за да влезе в лимитие на категория сламка и да участва в подглавния двубой на вечерта срещу Марина Родригес.

Тя има 2 часа, за да редуцира теглото си. Везната показа по 120 кг. за Бен Ротуел и Щефан Струве, които ще премерят сили в подгряващите двубои.

Още двама бойци от бойната галавечер във Вашингтон не преминаха успешно през кантара. Тим Мийнс ще трябва да свали 220 грама, а Мат Сайлс 1,1 кг.

Алистър Овърийм: Кариерата ми няма да е завършена без UFC титла

Овърийм и Розенструйк ще оглавят събитието, което ще се проведе във вечерта на събота срещу неделя. Това ще бъде 17-ти двубой в най-елитната професионална ММА организация за бившия шампион на К-1 и „Strikeforce“. Той е в серия от две поредни победи, но срещу него се изправя непобедения суринамец, който е набрал скорост след нокаута му над Андрей Арловски в началото на ноември.

• Алистър Овърийм (112.49 кг) - Жаирзиньо Розенструик (113.62 кг)• Синтия Калвило (54.65 кг)* - Марина Родригес (52.38 кг)• Бен Ротуел (120.29 кг) - Щефан Струве (120.33 кг)• Яна Куницкая (61.28 кг) - Аспен Лад (61.68 кг)• Коди Стеймън (61.32 кг) - Сонг Ядонг (61.32 кг)• Роб Фонт (61.28 кг) - Рики Саймън (61.32 кг)